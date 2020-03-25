TSK'dan askere alınan acemi erlere üst düzey korona virüs koruması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TSK'dan askere alınan acemi erlere üst düzey korona virüs koruması - Haberler
TSK, Güncel

TSK'dan askere alınan acemi erlere üst düzey korona virüs koruması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askerlik görevlerini yapmak için birliklerine katılmak üzere yola çıkan acemi erlere otogardan birliğine kadar refakat ederek, üst düzey korona virüs tedbirleri uyguluyor.

25.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:35
TSK'dan askere alınan acemi erlere üst düzey korona virüs koruması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askerlik görevlerini yapmak için birliklerine katılmak üzere yola çıkan acemi erlere otogardan birliğine kadar refakat ederek, üst düzey korona virüs tedbirleri uyguluyor.

Acemi er ve sözleşmeli erlerin askere alım süreçlerinde üst düzey korona virüs tedbirleri uygulayan TSK, tüm birliklerde tavizsiz sağlık uygulamaları gerçekleştiriyor. Ankara'da acemi erlerin ilk görev yerlerinden birisi olan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına askerlik şubelerinden sevk olan acemi erler, ilk olarak otogar ve havaalanında görevlendirilen dezenfekte işlemi yapılmış hizmet araçları ve rütbeli personel tarafından karşılanıyor. Askere yeni katılacak olan acemi erlerin otogar ve havaalanında ilk ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayeleri dinleniyor, durumu şüpheli olarak tespit edilenler araca alınmayarak 112 Acil Servis vasıtasıyla ilgili sağlık kuruluşuna sevk ediliyor. Sağlık uygulamasından sorunsuz geçen ve yurt dışı hikayesi olmayan acemi askerler, dezenfekte işlemi yapılmış araçlarla sosyal mesafe dikkate alınarak Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürülüyor. Nizamiye girişinde araçlardan indirilerek Eğitim Merkezi Komutanlığı sağlık personeli tarafından tekrar ateş ölçümü yapılan erlerin yeniden yurt dışı öyküleri sorgulanıyor, ardından da detaylı sağlık kontrolleri yapılıyor. Herhangi bir problem tespit edilmeyen acemi erler, sosyal mesafenin korunduğu Kayıt Kabul Merkezinde kayıt işlemlerini yaptırarak askerliğe ilk adımlarını atmış oluyor. Kayıtlarını yaptıran askerler, sağlık muayenesi istasyonuna sevk edilerek diş muayenesi ve genel doktor muayeneleri yapılıyor. Sağlık işlemleri biten personel, korona virüs ile mücadele ve bireysel olarak alacakları tedbirlerin anlatıldığı Korona Virüse Karşı Alınacak Tedbirler İstasyonu'nda rütbeli personel tarafından bilgilendiriliyor. Birlikte yemekhane, giyindirme istasyonu, el yüz yıkama yerleri ve tuvaletlere de Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri asılıyor. Ayrıca acemi erlere askerlikleri boyunca giyecekleri ve büyük bir titizlikle hazırlanmış elbiseleri teslim ediliyor.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı koğuşlarında ve yemekhanelerinde sosyal güvenlik mesafesi gözetilerek gerekli tedbirler alınırken, masaların arası birer metre açılmış yemekhanelerde her masada bir kişi olacak şekilde yemek yenilmesi sağlanıyor. Bütün kapalı alanların profesyonel ekipler vasıtası ile periyodik olarak dezenfekte edildiği Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, acemi erlerin ailelerine şu mesajı gönderiyor:

"Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca korona virüs (Kovid-19) salgını önleyici tedbirleri kapsamında emanetiniz olan Mehmetçiklerimizin sağlığını korumak maksadıyla gerekli tedbirleri almaktayız. Söz konusu tedbirler çerçevesinde belirli bir süre için personelimizin izinleri ertelenmiştir. Yapılacak törenlere ziyaretçi davet edilmeyecektir. Acil ve zorunlu nedenler hariç ziyaretlerinizi belirli bir süre ertelemenizi ve evlatlarımızın sağlığını korumaya yönelik aldığımız bu tedbirlerin uygulanmasında anlayış göstermenizi rica ederiz."

"İÇİNİZ DE, GÖNLÜNÜZ DE RAHAT OLSUN EMANETLERİNİZİN SADIK BEKÇİLERİYİZ"

Korona virüse karşı tüm tedbirlerin alındığı Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında acemi erleri karşılayan Tabur Komutanı Yarbay Taner Yılmaz, acemi erlerin 3 hafta boyunca eğitim görecekleri birlikte alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Mehmetçiklerin anne ve babalarına seslenen Yarbay Yılmaz, "Canınızdan çok sevdiğiniz evlatlarınızı vatani görevlerini yapmak üzere bizlere gönderdiniz. İçiniz de, gönlünüz de rahat olsun emanetlerinizin sadık bekçileriyiz" diyerek, acemi erlerin otogardan birliğine teslim olduğu süre içinde alınan tedbir ve sağlık uygulamaları hakkında bilgi verdi.

(Derya Yetim - Fatih Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Seyit Torun Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Basketbolcu Acun Ilıcalı Olga Kurylenko
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Gökhan Gönül Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Mart Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: TSK'dan askere alınan acemi erlere üst düzey korona virüs koruması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:41:47. #1.15#
title