TSK'dan askere alınan acemi erlere üst düzey korona virüs koruması
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Ankara, TSK, Güncel

TSK'dan askere alınan acemi erlere üst düzey korona virüs koruması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askerlik görevlerini yapmak için birliklerine katılmak üzere yola çıkan acemi erlere otogardan birliğine kadar refakat ederek, üst düzey korona virüs tedbirleri uyguluyor.

25.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:26
TSK'dan askere alınan acemi erlere üst düzey korona virüs koruması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askerlik görevlerini yapmak için birliklerine katılmak üzere yola çıkan acemi erlere otogardan birliğine kadar refakat ederek, üst düzey korona virüs tedbirleri uyguluyor.

Acemi er ve sözleşmeli erlerin askere alım süreçlerinde üst düzey korona virüs tedbirleri uygulayan TSK, tüm birliklerde tavizsiz sağlık uygulamaları gerçekleştiriyor. Ankara'da acemi erlerin ilk görev yerlerinden birisi olan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına askerlik şubelerinden sevk olan acemi erler, ilk olarak otogar ve havaalanında görevlendirilen dezenfekte işlemi yapılmış hizmet araçları ve rütbeli personel tarafından karşılanıyor. Askere yeni katılacak olan acemi erlerin otogar ve havaalanında ilk ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayeleri dinleniyor, durumu şüpheli olarak tespit edilenler araca alınmayarak 112 Acil Servis vasıtasıyla ilgili sağlık kuruluşuna sevk ediliyor. Sağlık uygulamasından sorunsuz geçen ve yurt dışı hikayesi olmayan acemi askerler, dezenfekte işlemi yapılmış araçlarla sosyal mesafe dikkate alınarak Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürülüyor. Nizamiye girişinde araçlardan indirilerek Eğitim Merkezi Komutanlığı sağlık personeli tarafından tekrar ateş ölçümü yapılan erlerin yeniden yurt dışı öyküleri sorgulanıyor, ardından da detaylı sağlık kontrolleri yapılıyor. Herhangi bir problem tespit edilmeyen acemi erler, sosyal mesafenin korunduğu Kayıt Kabul Merkezinde kayıt işlemlerini yaptırarak askerliğe ilk adımlarını atmış oluyor. Kayıtlarını yaptıran askerler, sağlık muayenesi istasyonuna sevk edilerek diş muayenesi ve genel doktor muayeneleri yapılıyor. Sağlık işlemleri biten personel, korona virüs ile mücadele ve bireysel olarak alacakları tedbirlerin anlatıldığı Korona Virüse Karşı Alınacak Tedbirler İstasyonu'nda rütbeli personel tarafından bilgilendiriliyor. Birlikte yemekhane, giyindirme istasyonu, el yüz yıkama yerleri ve tuvaletlere de Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri asılıyor. Ayrıca acemi erlere askerlikleri boyunca giyecekleri ve büyük bir titizlikle hazırlanmış elbiseleri teslim ediliyor.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı koğuşlarında ve yemekhanelerinde sosyal güvenlik mesafesi gözetilerek gerekli tedbirler alınırken, masaların arası birer metre açılmış yemekhanelerde her masada bir kişi olacak şekilde yemek yenilmesi sağlanıyor. Bütün kapalı alanların profesyonel ekipler vasıtası ile periyodik olarak dezenfekte edildiği Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, acemi erlerin ailelerine şu mesajı gönderiyor:

"Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca korona virüs (Kovid-19) salgını önleyici tedbirleri kapsamında emanetiniz olan Mehmetçiklerimizin sağlığını korumak maksadıyla gerekli tedbirleri almaktayız. Söz konusu tedbirler çerçevesinde belirli bir süre için personelimizin izinleri ertelenmiştir. Yapılacak törenlere ziyaretçi davet edilmeyecektir. Acil ve zorunlu nedenler hariç ziyaretlerinizi belirli bir süre ertelemenizi ve evlatlarımızın sağlığını korumaya yönelik aldığımız bu tedbirlerin uygulanmasında anlayış göstermenizi rica ederiz."

"İçiniz de, gönlünüz de rahat olsun emanetlerinizin sadık bekçileriyiz"

Korona virüse karşı tüm tedbirlerin alındığı Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında acemi erleri karşılayan Tabur Komutanı Yarbay Taner Yılmaz, acemi erlerin 3 hafta boyunca eğitim görecekleri birlikte alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Mehmetçiklerin anne ve babalarına seslenen Yarbay Yılmaz, "Canınızdan çok sevdiğiniz evlatlarınızı vatani görevlerini yapmak üzere bizlere gönderdiniz. İçiniz de, gönlünüz de rahat olsun emanetlerinizin sadık bekçileriyiz" diyerek, acemi erlerin otogardan birliğine teslim olduğu süre içinde alınan tedbir ve sağlık uygulamaları hakkında bilgi verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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