TSK'dan Akdeniz'de nefes kesen tatbikat

11.10.2019 20:35

Türkiye ve KKTC'nin katılımıyla gerçekleşen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' nefes kesti.



7-11 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı nefes kesti. Tatbikata Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Havva Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı KTBK Komando Alay Komutanlığı KKTC'den Güvenlik Komutanlığına bağlı Özel Görev Birlikler katıldı.



Tatbikatta KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK.K.lığı) birliklerinin birleşik ve müşterek harekat ortamında Hava Hücum Harekatı ve Muharebe Arama Kurtarma Harekatı planlama ve icra etme askeri yetenekleri geliştirme amaçlı tatbikat karada, denizde icra edildi. Bu amaçla KKTC Başbakan Ersin Tatar, Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatına katılarak yerinde izledi ve tatbikatta katılan KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er'i kutladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA