TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)
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TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)

10.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:53
TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)

KEKSİN NİŞANCILAR 1000 METREDEN HEDEFLERİ VURDUIğdır'dan havalanan Bayraktar İHA'lar tatbikat senaryosu gereği düşman birliklerine ait mevzileri tespit ederken SİHA, uçak, helikopter ve topçular buraları ateş altına aldı.

KEKSİN NİŞANCILAR 1000 METREDEN HEDEFLERİ VURDU

Iğdır'dan havalanan Bayraktar İHA'lar tatbikat senaryosu gereği düşman birliklerine ait mevzileri tespit ederken SİHA, uçak, helikopter ve topçular buraları ateş altına aldı. Türk ve Azerbaycan ordusunun keskin nişancıları 1000 metreden tespit edilen kritik hedefleri ilk atışta etkisiz hale getirdi. Tatbikat kapsamında tankçılar da yaptıkları manevralarla göz doldurdu. 

 


TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)
TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)
TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)
TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)
TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)
TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)
TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)
TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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