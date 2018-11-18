TSK'dan 300 Kişilik Çeteye Operasyon! Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan ederek operasyon başlatıldı. Bölgede, yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

TSK, 300 KİŞİLİK ÇETENİN PEŞİNDE

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yerel güçleri, Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri gerçekleştiren yaklaşık 300 kişilik Abu Havle çetesine karşı harekete geçti.

OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Türkiye'nin bölgede sağlamaya çalıştığı istikrarı bozmayı amaçlayan bazı bölge ülkelerince desteklendiği bilinen Şuheda Şarkiye grubu lideri Abu Havle kod adlı Abdurrahman El Hüseyin ve çetesine karşı harekete geçildi. ÖSO grupları tarafından yürütülen operasyon, çete mensuplarının şehir içerisindeki karargah binasında ve çevresinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Terör örgütü Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) örgütü ile de irtibatı bulunan çete, Afrin şehir merkezinde iki noktada sıkıştırıldı. Sivilleri tahliye çalışmaları sürüyor.