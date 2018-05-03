TSK'daki Kripto Fetö Yapılanması Operasyonu

Zonguldak merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik 25 Nisan'da Zonguldak merkezli Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Mersin olmak üzere toplam 10 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve aranan 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden, 13 adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütün faaliyetleri hakkında bilgiler verdiği öğrenildi. Savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini bildiren 2 şüpheli için ise ek gözaltı kararı verilerek tekrar emniyete götürüldü. - ZONGULDAK