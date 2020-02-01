TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü

01.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:48

MSB yürüttüğü çalışma sonrasında TSK'da yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başka ordulardan ve yurt dışından alınan örnekler neticesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere kullanmaya başladı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Tod Wolters'ı karşılama töreninde bir yenilik dikkatlerden kaçmadı. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler', bu törende bere kullandı. MSB'nin uzun süredir devam eden çalışmasının sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli bazı törenler dışında, harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise kayık kep kullanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA