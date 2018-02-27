TSK'da Milli Yazılım Dönemi Başlıyor

Türkiye, milli ve yerli silahların ardından, savunma alanında yazılım çalışmasını da tamamlama noktasına geldi. TSK'nın bilişim sisteminden, milli silahlardaki kripto sistemine kadar ihtiyaç duyulan yazılımlara yerli üretimler damga vuracak. Milli yazılımlar haziran sonuna kadar tamamlanacak.

SİBER MÜCADELE TEK MERKEZDEN YÜRÜTÜLECEK

TSK bir yandan yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı mücadele verirken diğer yandan kendisine yönelik siber tehditlerle de mücadeyi sürdürüyor. TSK Siber Savunma Merkezi Projesi'yle tüm birimlerin siber güvenliğine ilişkin faaliyetlerin tek merkezden yürütülecek.

HAZİRAN SONU BİTECEK

Hazırlanan 'Siber Savunma Harekat Merkezi' TSK'nın kullanımına sunuldu. Merkez, siber tehditlerle 'yerli' mücadele edecek. Yazılımlar, haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak ve kullanımına başlanacak. (Akşam)