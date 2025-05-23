TSK'da FETÖ operasyonu! FETÖ operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı?

TSK'da FETÖ operasyonu! FETÖ operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı?
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FETÖ operasyonu Türkiye'nin gündeminde bir kez daha ilk sırada. İstanbul merkezli olarak başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında TSK personeline yönelik geniş çaplı bir işlem gerçekleştirildi. FETÖ operasyonu, sabah saatlerinde 36 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü.

FETÖ operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) aktif görevde bulunan askerlerin de aralarında yer aldığı 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ operasyonu sonucunda bu şüphelilerden 56'sı yakalanarak gözaltına alındı. "FETÖ operasyonu kaç kişi gözaltına alındı?" sorusu merak edilirken, operasyonun detayları ve gözaltına alınan şüphelilere dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. İşte İstanbul merkezli FETÖ operasyonuna dair tüm ayrıntılar...

FETÖ OPERAYONUNDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen TSK'da görevli 63 askerden 56'sı gözaltına alındı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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