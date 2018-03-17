TSK Birlikleri Afrin'in Kuzeyinde Buluştu

TSK Birlikleri Afrin'in Kuzeyinde Buluştu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Afrin'in kuzeyinde buluştu.

TSK Birlikleri Afrin'in Kuzeyinde Buluştu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Afrin'in kuzeyinde buluştu.

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları belirtildi.

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