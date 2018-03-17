TSK Birlikleri Afrin'in Kuzeyinde Buluştu
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Afrin'in kuzeyinde buluştu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Afrin'in kuzeyinde buluştu.
Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları belirtildi.