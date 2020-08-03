TSK bağlısı fırkateynler ve görevli personel Orta Akdeniz'de eğitim yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TSK bağlısı fırkateynler ve görevli personel Orta Akdeniz'de eğitim yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu'nun faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz'de görev yapan fırkateynlerin, fırkateynlerde konuşlu helikopter ve tim personellerinin 26-30 Temmuz'da çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.

TSK bağlısı fırkateynler ve görevli personel Orta Akdeniz'de eğitim yaptı
03.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:01

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu'nun faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz'de görev yapan fırkateynlerin, fırkateynlerde konuşlu helikopter ve tim personellerinin 26-30 Temmuz'da çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz'de görev yapan Türk fırkateynleri ile fırkateynlerde konuşlu helikopterlerin, Sualtı Taarruz (SAT), Sualtı Savunma (SAS) ve Amfibi Hücum Timi personelinin, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez Ekonomi
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Magazin
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Dünya
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı Magazin
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Mensah'ın sözleşmesindeki 'Satıştan %40 pay' maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Mensah'ın sözleşmesindeki "Satıştan %40 pay" maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı
Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Gupse Özay İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Cüneyt Çakır Mehmet Topal Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Bakan Bayram Instagram
Şu an buradasınız: TSK bağlısı fırkateynler ve görevli personel Orta Akdeniz'de eğitim yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 11:12:54. #1.15#
title