TSK atama kararları Resmi Gazete'de
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TSK atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin 127 General ve Amiralin atamalarını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TSK atama kararları Resmi Gazete'de
05.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin 127 General ve Amiralin atamalarını içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Genelkurmay 2. Başkanı Metin Gürek; 2. Ordu Komutanlığına, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla; Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, EDOK Komutanlığını Yayla'ya devreden Korgeneral Yavuz Türkgenci; Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığına, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Aydın Şirin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 General, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 36 Amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değiştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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