TSK : Atak Tipi Bir Helikopter Kırıma Uğradı, 2 Asker Şehit Oldu (2)
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TSK : Atak Tipi Bir Helikopter Kırıma Uğradı, 2 Asker Şehit Oldu (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında, bugün saat 13.

TSK : Atak Tipi Bir Helikopter Kırıma Uğradı, 2 Asker Şehit Oldu (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında, bugün saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan 2 askerin şehit olduğu ve olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

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