TSK: "Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." 25.08.2018 21: 04: 27 TSI

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