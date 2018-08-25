Tsk: "Ağrı/doğubayazıt Bölgesinde 21 Ağustos 2018 Tarihinde Bölücü Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen...

Tsk: "Ağrı/doğubayazıt Bölgesinde 21 Ağustos 2018 Tarihinde Bölücü Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen...

IHAAW210427-GEN/25-08-2018 - TSK: "Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Tsk:

TSK: "Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." 25.08.2018 21: 04: 27 TSI
NNNN - ANKARA

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