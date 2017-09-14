Tsk: "Ağrı'da Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı'da üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi olaylara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre;, Hakkari merkezde devam eden operasyonlarda 21 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet jeneratör, 3 adet hilti, 300 litre benzin, 140 adet gaz maskesi, 800 metre kablo, 50 adet elektrikli fünye, 300 adet tahrip kapsülü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Şırnak Uzungeçit'te bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır Lice'de devam eden operasyonlarda 3 bin adet kök kenevir ele geçirildi.



Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi



Ağrı Diyadin'de ise keşif/gözetleme vasıtaları ile üs bölgelerine saldırı hazırlığında bulunan silahlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA