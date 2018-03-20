TSK, Afrin'de Tuzaklanan Çok Sayıda Patlayıcıyı Tek Tek İmha Etti

TSK, Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

PATLAYICILAR TEK TEK İMHA EDİLDİ

TSK ve ÖSO tarafından Afrin/Hacıhasanlı köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edildi.

AFRİN'DE BOMBA İMHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TSK, Afrin'de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor.