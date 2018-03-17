Tsk, Afrin'de Hastane Bombalandığı İddialarını Yalanladı

Tsk, Afrin'de Hastane Bombalandığı İddialarını Yalanladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Tsk, Afrin'de Hastane Bombalandığı İddialarını Yalanladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sivillere ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiği bildirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi. - ANKARA

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