Tsk: Afrin'de 1 Asker Şehit Oldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde görevli birliklere, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları sonucu 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - Gaziantep