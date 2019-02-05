TSK Aden Körfezi'nde 1 Yıl Daha Görev Yapacak
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapmasıyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapmasıyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde 1 yıl daha görev yapmasına dair tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - ANKARA
Kaynak: İHA