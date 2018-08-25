TSK Acı Haberi Verdi: 1 Şehit

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

(İHA)