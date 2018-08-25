TSK Acı Haberi Verdi: 1 Şehit
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
(İHA)