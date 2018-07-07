Tsk: "8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06-07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA