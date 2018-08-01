Tsk: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Şırnak kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 01 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu beş silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(İHA)