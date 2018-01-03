TSK 43 bin personel alımı için harekete geçti! 2018 TSK personel alımı başvuruları

TSK personel alımı için binlerce vatandaşın bekleyişi sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı, tam 43 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki TSK personel alımı ne zaman? TSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) personel ihtiyacını karşılamak için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çalışmalarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu sene 42 bin 938 personel alınacak.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine kaliteli, eğitimli ve milli duyarlılığı yüksek personel kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sızan terör örgütü üyelerinin orduyla bağı kesilirken eğitimli ve disiplinli personel yetiştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak bu yıl 42 bin 938 personel alınacak. Bunların 3 bin 755'ini subay, 5 bin 375'ini astsubay, 13 bin 213'ünü uzman erbaş ve 20 bin 595'ini sözleşmeli erbaş ve erler oluşturacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'dan, FETÖ ile iltisaklı 150 general, 4 bin 630 subay, 2 bin 167 astsubay, bin 210 uzman erbaş ve sözleşmeli er ile 411 sivil memur ve işçi olmak üzere toplam 8 bin 568 personel ihraç edilmişti. İhraçların ardından bin 763 subay, 4 bin 135 astsubay, 3 bin 698 uzman erbaş, 6 bin 162 sözleşmeli erbaş ve er, 92 sivil memur olmak üzere toplam 15 bin 850 personel temini gerçekleştirilmişti.