Tsk: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tsk: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Tsk: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(İHA)

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