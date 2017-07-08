Tsk: 218 Doçka Mermisi, 2 Adet Rpg 7 Mühimmatı Ele Geçirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre Şemdinli Derecik, Gerdan Tepe mevkiinde bugün icra edilen operasyon sırasında yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 218 doçka mermesi, 2 adet RPG 7 mühimmatı ele geçirildi.



TSK'nın açıklamasında "34 Hd.Tug.K.lığı unsurları tarafından Şemdinli/ Derecik/Gerdan tepe mevkiinde 08 Temmuz 2017 tarihinde icra edilen operasyon esnasında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 218 doçka mermisi (şeritli olarak) ve 2 adet RPG 7 mühimmatı ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - Ankara