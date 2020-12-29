TSK 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçlar yayımlandı
29.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:28
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçların yayımlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini'ne ait sonuçların yayımlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe