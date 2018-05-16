Tsk: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tsk: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin/Nusaybin'de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tsk: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin/Nusaybin'de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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