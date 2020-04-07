TSİAD, üyelerinin sorunlarını yetkililere iletti Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini, yetkililere iletilmek üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz Sanayi ve İş...

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini, yetkililere iletilmek üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonuna bildirdiklerini ifade etti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın hem sağlık hem ekonomi açısından zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının insanüstü bir çabayla hizmet verdiğini vurgulayan Eren, "Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere ülkemizin tüm sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Onlar bizler için bu kadar çalışırken bizlerin de onlar için yapabileceğimiz, sosyal izolasyona katkı sağlamak, mümkün olduğunca evlerimizden çıkmamaktır." ifadesini kullandı.

Eren, öncelik sağlık olsa da işin ekonomik boyutunun da düşünülmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte iş dünyamızın talepleri de başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere STK'lerin özverili çalışmalarıyla hükümetimize iletilmiş ve pek çok destek açıklanmıştır. Hükümetimize açıklanan destekler için teşekkürlerimizi arz ederiz. Açıklanan destek ve tedbirlere ilave olarak üyelerimizden bize intikal eden sorun ve çözüm önerilerini yetkililere iletilmek üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına ve Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonuna gönderdik."

"Dünyanın yaşadığı en büyük krizin içerisindeyiz"

Sorunun sadece iş dünyasını değil, her bir bireyi ilgilendirdiğine işaret eden Eren, "Zaten devletimiz de vatandaşlarımızın asgari geçim şartlarının korunması adına destekler açıklamakta, yardım kampanyası düzenlemektedir. Fakat şu da bir gerçektir ki yaşamakta olduğumuz günler, önceki krizlerin çok uzağında bir belirsizlik ve ekonomik kayıp yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir. Ortada önemli bir kayıp ve ekonomik destek beklentisi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, ilgili kurumlara sundukları önerilerle ilgili de bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne dünyanın yaşadığı en büyük krizin içerisindeyiz. Dünyayı tehdit eden bu salgına karşı hem sağlık sıkıntılarının hem de ekonomik sıkıntıların üstesinden gelme mücadelesi veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, hükümetimizin tüm bakanlarına ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın 'Evde kal' çağrısına uymaya çalışırken kısa çalışma ödeneği gibi firmamızı ve sektörümüzü ilgilendiren destekleri günlük olarak derneğimizin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin web sayfalarından takip etmeli, sağlığımızı ön planda tutarken ekonomik olarak da bugünlerin üstesinden gelmek için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Kaynak: AA