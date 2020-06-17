TSİAD'dan Vali Ustaoğlu'na ziyaret Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren ile beraberindekiler, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren ile beraberindekiler, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Eren ve beraberindeki başkan yardımcıları Seçkin Kanca ile Tayfun Denizer, bir süre sohbet ettikleri Vali Ustaoğlu'na "Daha Yaşanabilir Turizm Şehri Trabzon" çalışmasının detayları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Eren, Vali Ustaoğlu ile turizm çalışmalarını daha önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında elektronik ortamda paylaşma fırsatı bulduklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Turizmde fikirlerin, bilgilendirmenin ve tanıtımın tek merkezde toplanması, sorunların öncelik sırasına dizilmesi noktalarında Sayın Valimizle hemfikir olmaktan oldukça memnunuz. Ayrıca pandemi sürecinde Sayın Valimiz iş dünyasına firma ziyaretleri düzenliyor, moral veriyor. Vatandaşın devletini yanında görmek istediği bu dönemde yapılan ziyaretler için de teşekkürlerimizi arz ediyoruz."

Ustaoğlu da ortak akla her zaman önem verdiklerini vurgulayarak, önümüzdeki dönemde de STK'larla istişareyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA