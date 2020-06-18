TSİAD'dan Ortahisar Belediye Başkanı Genç'e ziyaret Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren ile beraberindekiler, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren ile beraberindekiler, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

Eren ve beraberindeki başkan yardımcıları Seçkin Kanca ile Tayfun Denizer, Genç ile bir süre sohbet etti.

Genç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kente çok önemli ekonomik girdi sağlayan faktörlerden birisinin turizm olduğunu ifade etti.

Kentteki turizme dönük projeler hakkında da bilgilendirmede bulunan Genç, Trabzon'a projelerle turizm odaklı değer katmayı hedeflediklerini vurguladı.

Eren de Başkan Genç ile son dönemde yaptıkları turizm çalışmaları ve Ortahisar'daki projeler ile ilgili çok verimli bir istişare yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA