TSİAD Başkan Yardımcısı Denizer: "Karadeniz somunu artık bölgenin önemli bir ihracat ürünüdür"

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkan Yardımcısı Tayfun Denizer, Karadeniz somununun artık bölgenin önemli bir ihracat ürünü olduğunu, fındık ve yaş meyve sebze ihracatında yakalanan ivmenin yanında ihracatın çeşitlendirilmesi adına oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkan Yardımcısı Tayfun Denizer, Karadeniz somununun artık bölgenin önemli bir ihracat ürünü olduğunu, fındık ve yaş meyve sebze ihracatında yakalanan ivmenin yanında ihracatın çeşitlendirilmesi adına oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Denizer, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz somonunun, su ürünleri ihracatında önemli bir orana ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin, su ürünleri ihracatında pandemiye rağmen 2020 yılında 1 milyar doları aşmıştığını kaydeden Denizer, "Türkiye'nin Karadeniz somonu ihracatında en fazla alım yapan ülkelerin başında ise Japonya ve Rusya gelmektedir. Bunun en büyük sebebi söz konusu ülkelerin yemek kültürlerinde çok uzun yıllardır renkli somon eti tüketimi olmasıdır." ifadesini kullandı.

Denizer, somon ithal eden ülkelerin Rusya ve Japonya ile sınırlı kalmadığı, hemen hemen tüm ülkelerin, farklı üretici ülkelerden somon ithalatı yaptığını aktararak, somonun dünyada en çok bilinen, rahat tüketilebilen, tüketim çeşitliliği çiğ, füme ve pişmiş gibi alternatifli bir balık olduğuna dikkati çekti.

Karadenizli ihracat firmalarının talepleri karşılama noktasında önemli ve maliyetli çalışmalar gerçekleştirerek talep edilen standartları yakaladığına işaret eden Denizer, şunları kaydetti:

"Güncel ihracat ve satış durumuna baktığımızda 2020 yılında yakalanan rakamlara Kovid-19 sebebiyle etkilenmiş bir piyasada ulaşıldığı düşünülürse, istenilen standartları yakalamış firmalarımız desteklendiği ve devlet-özel sektörün koordineli iş birliği devam ettiği sürece Türkiye'nin yakın gelecekte Karadeniz somonunda yıllık 50 bin ton ihracat kapasitesini yakalaması hayal değildir. Ülkemizin söz konusu hedeflere ulaşabilecek altyapı, doğal tatlı su kaynakları ve denizlere sahip olduğu unutulmamalıdır. Karadeniz somunu artık bölgemizin önemli bir ihracat ürünüdür ve fındık ve yaş meyve sebze ihracatında yakalanan ivmenin yanında ihracatın çeşitlendirilmesi adına oldukça önemlidir. Ayrıca pandemi sebebi ile evlerimizde daha çok zaman geçirdiğimiz bu dönemde, sağlık açısından da iç piyasada tüketilmesi gereken değerli bir üründür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan