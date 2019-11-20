TSI Seats, Airbus'ın "Onaylı Koltuk Tedarikçisi" oldu

20.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:32

Türkiye'nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olarak kurulan "TSI Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticareti AŞ, "Airbus" müşterisi hava yolu şirketlerine uçak koltuğu seçenekleri sunulan katalogda yer aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik AŞ ve Assan Hanil şirketlerinin ortak girişimiyle kurulan "TSI Seats" ile "Airbus" firmaları arasında imzalanan anlaşmayla 2015 yılından bu yana iki şirket arasındaki başarılı iş birliği sonucu Airbus'ın BFE (müşteri tercihli ekipman) kataloğunda yer alma hakkı kazandı.

Onaylı koltuk tedarikçisi anlaşması ile TSI Seats'e ait "Skysofa" ve "Epianka" model ekonomi sınıfı koltuklar Airbus'ın "A350 XWB", "A330" ve "A320" uçak modelleri için katalogda yer alacak. "Elesa S" modeli de kataloğun gelecekteki ürünler bölümüne yerleştirilecek. TSI Seats'in ilk business class ürünü olan "Royalux" sertifikalandırma aşaması tamamlandıktan sonra katalogdaki yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2011 yılında büyük bir girişimle Türk sivil havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, sektöre lojistik destek sağlamak amacıyla, partner firmaları Assan Hanil ile birlikte sektörde çok daha aktif bir rol üstlendiklerini belirtti.

Uçak koltukları ve yedek parçalarını tasarlamak, üretmek, değiştirmek ve ticarileştirmek amacıyla kurulan "TSI Aviation Seats'in bugün Airbus'ın onaylı koltuk tedarikçisi olduğunu aktaran Aycı, "Bu güzel iş birliğinin sonuçlarını görmekten mutluyuz. Türkiye'nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olan TSI'ın 2023'e kadar global pazardaki ilk beş uçak koltuk üreticisi firma arasında yer alma hedefi var. Bu başarının hedefimize giden yolda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Airbus firması ile yapılan bu anlaşmanın sivil havacılık alanında yapılacak yeni anlaşmalara öncülük edeceğine inanıyorum. Yerli ve milli bir şirketin bu başarısı bizler için gurur vesilesidir. İş birliğimizin güçlenerek devam edeceğini umuyor bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde söz alan Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ise havacılık sektörünün uluslararası referanslarından Airbus ile Kibar Holding, Türk Hava Yolları ile THY Teknik AŞ ortak girişimi olan TSI Seats'in anlaşmasıyla uçak üreticileri tarafından onaylanan tedarikçilerin bulunduğu kataloğa kendi ölçeğinde giren ilk firma olduğunu belirtti.

Airbus A350 için teslimat başlıyor

TSI tarafından geniş gövdeli uçaklar için üretilen "Skysofa" model ekonomi sınıfı koltukların Airbus'a ilk teslimatı Eylül 2015'te gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl, "Airbus A321neo" ve "Boeing B737 MAX" dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlayan Epianka, bu yıl temmuz ayında "Boeing B787 Dreamliner" model uçaklarda kullanıldı. Bu yılın 3. çeyreğinden itibaren de Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için teslimatlar başlıyor.

Kaynak: AA