TSF Başkanı Tülay: 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcu var
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TSF Başkanı Tülay: 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcu var

TSF Başkanı Tülay: 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcu var
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, "Satranç sporu özellikle son yıllarda müthiş bir ivme kazandı.

TÜRKİYE Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, "Satranç sporu özellikle son yıllarda müthiş bir ivme kazandı. 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcumuz var. Tüm spor branşlarının önünde yer alıyor. Pandemi dönemini de en sağlıklı ve dolu dolu geçiren federasyonun başındayız." dedi.

 Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve 27 Ağustos günü başlayan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası  Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir törenle sonra erdi. Ana sponsoru Türkiye İş Bankası olan Türkiye Satranç Federasyonu'nun gerçekleştirdiği 2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarında Yıldızlarda 420 sporcu küçüklerde ise 951 sporcu olmak üzere toplam bin 371 sporcu mücadele etti. Bu yıl şampiyonada,  Küçükler ve yıldızlarda 220 sporcu derece elde ederek milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

SATRANÇ SPORU İVME KAZANDI 

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, satranç sporunun son yıllarda ivme kazandığını belirtti. Tülay, şunları söyledi:

"Türkiye şampiyonasının önemi, alt yapı milli takım havuzunun seçildiği özellikle dereceye giren üst yaş sıralamadaki çocuklarımız da federasyonumuz imkanlarında yurt dışında ülkemizi temsil etmek için yarışıyorlar. Satranç sporu özellikle son yıllarda müthiş bir ivme kazandı. 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcumuz var. Tüm spor branşlarının önünde yer alıyor. Pandemi dönemini de en sağlıklı ve dolu dolu geçiren federasyonun başındayız. her zaman söylüyoruz en büyük destek her zaman velilerimizden geliyor."  

"PANDEMİDE SATRANÇ OYNAMAYI ÖZLEMİŞİM"

Türkiye'yi yurt dışında temsil ederek önemli başarılara imza atan Can Haktan Unat da şöyle konuştu: "Satranca, annem sayesinde başladım. Benim için uygun bir spor arıyordu ve  çok hareketli olduğum için benim bir şeylerle uğraşmamı istedi. En sonunda satrançta karar kıldım. Çünkü satrançtan ayrı bir zevk alıyordum. Futbol ve basketbol satranç kadar zevkli gelmedi. Satranç çok seven birisiyim satranç oynadığım zaman hiç sıkılmıyorum. Bu tip turnuvaların olmaması beni aşırı üzmüştü. Satranç oynamamak beni geriyordu. Bu turnuva da olunca direk katıldım zaten özlemişim satranç oynamayı."  


TSF Başkanı Tülay: 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcu var
TSF Başkanı Tülay: 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcu var
TSF Başkanı Tülay: 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcu var
TSF Başkanı Tülay: 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcu var
TSF Başkanı Tülay: 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcu var
TSF Başkanı Tülay: 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcu var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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