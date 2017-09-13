Tsf Başkanı Erdem Çenesiz: "Yüzde 5'in Üzerinde Büyümeyi Hak Ediyoruz"

TÜİK verilerine göre bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinde gerçekleşen yüzde 5,1'lik büyümeyi değerlendiren Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz; "Büyümenin artışında aktif sektörlerin başında geliyoruz. Sektörümüzün ihracat ve üretimdeki gücüyle elde ettiği ortalama yüzde 7,5'lik büyümenin, Türk ekonomisindeki büyümeye ciddi katkılar sağladığı inancındayız. Sektör olarak beklentimiz yıl sonuna kadar yüzde 9'luk bir büyüme gerçekleştirmek" dedi.



Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, TÜİK'in açıkladığı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte gerçekleştirdiği büyümenin, üçüncü çeyrek ve yıl sonunda daha ileri taşınacağına inandığını belirten Çenesiz, "Türkiye, beklentileri aşan yüzde 5,1'lik ekonomik büyüme oranı ile gelişmekte olan ülkeler içerisinden ayrışarak oldukça önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu başarının arkasındaki hayati etken Türk insanın birlikteliği, çalışkanlığı ve üreticiliğidir. Şimdi, ekonomide oluşan bu güven ve istikrarın devam etmesi için çalışacağız" dedi.



"2018 ihracatta seramik sektörünün yılı olacak"



"Şimdi daha çok üretme ve ürettiğini ihraç etme zamanı" olduğunu vurgulayan Çenesiz, "Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 10,5 artış gösterdi. Seramik sektörü ise iç pazarda büyüme olmasına karşın ihracat ağırlıklı bir büyüme ile ilk 8 ayda seramik kaplama malzemelerinde yüzde 8, vitrifiye banyo seramik ürünlerinde ise yüzde 7 oranında büyüme gerçekleştirdi. Yıl sonu büyüme oranımızı yine ihracatın desteğiyle yüzde 9 olarak öngörüyoruz.



Türkiye, seramik sanayisinde Dünya'da kaplama malzemelerinde 8'inci, sağlık gereçlerinde 4'üncü en büyük üretici ülke konumunda. Seramik karolarda ve sağlık gereçlerinde Dünya'nın 4'üncü büyük ihracatçısı olurken, karolarda Avrupa üçüncüsü, sağlık gereçlerinde ise Avrupa'nın en büyük tek ihracatçısı konumundayız. Özetle hem üretiyor, hem de ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe yüzde 6,8'lik bir büyüme olduğunu kaydeden Çenesiz, "İhracattaki gibi, inşaat sektörüyle paralellik gösteren sektörümüzde iç pazarda da son iki çeyrekte ciddi sıçramalar yaşanacak. Seramik sektöründeki bu gücümüz Türk ekonomisindeki büyümeye olumlu yansımıştır" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL