"TSE'nin birikimlerini Azerbaycan ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz"

09.10.2019 17:34

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) bütün birikimlerini Azerbaycan ekonomisine kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, belgelendirme, gözetim, laboratuvar ve kalibrasyon gibi hizmetler vermek üzere TSE iştirakli şirketi ICAS'ın Azerbaycan temsilciliği olarak faaliyet gösterecek Intersert Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş'nin kuruluşu dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdere, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki kardeş ülkenin sertifikasyon alanında da bir arada olmasını sağlayacak çözümler üretmeye gayret ettiklerini söyledi.

Yeni kurulan şirketin iş birliğinin bir parçası olduğunu belirten Büyükdere, "TSE'nin bütün birikimlerini Azerbaycan ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz. Standardizasyonun oturmadığı ülkelerin ürettiği ürünlerin dünya pazarında yeri yok. TSE sayesinde Türkiye ekonomisinin ürettiği ürünler dünya pazarında yer buluyor. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da oturması ve üretilen ürünlerin ve yapılan hizmetlerin standartlara uygun hale getirilmesi konusunda Intersert firmamız büyük bir hizmet görecektir." dedi.

TSE'nin yüzde 100 oranında iştirakli şirketi ICAS, TSE'nin standardizasyon görevleri dışında kalan ana faaliyetlerini yürütüyor.

ICAS, yurt içi ve yurt dışında, belgelendirme, deney, laboratuvar, test, metroloji, kalibrasyon, gözetim, muayene, eğitim, teknik müşavirlik ve raporlama gibi faliyetleri icra ediyor.

Kaynak: AA