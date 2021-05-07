TSE'nin 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TSE'nin 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak

TSE'nin 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

TSE'nin konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TSE'nin 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Toplantıda, duyuruda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
Dedesini ziyarete giden minik Yağız'ın, kuyudan cansız bedeni çıktı
Dedesini ziyarete giden minik Yağız'ın, kuyudan cansız bedeni çıktı
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TSE'nin 60'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:27:20. #1.15#

title