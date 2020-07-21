TSE'nin 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı perşembe günü yapılacak
Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
21.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:45
Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Enstitünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da TSE Konferans Salonu'nda yapılacak.
Toplantıda, ilanda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.
Kaynak: AA