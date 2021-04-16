TSE mülkiyetindeki taşınır ve taşınmazların satış ihalesinde "noter tasdikli imza sirküleri" şartı kaldırıldı
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TSE mülkiyetindeki taşınır ve taşınmazların satış ihalesinde "noter tasdikli imza sirküleri" şartı kaldırıldı

TSE mülkiyetindeki taşınır ve taşınmazların satış ihalesinde 'noter tasdikli imza sirküleri' şartı kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) taşınırlarının satışı ile taşınmazlarının satış ve kiralama ihalelerinde "noterce tasdik edilmiş imza sirküleri" talep edilmeyecek.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) taşınırlarının satışı ile taşınmazlarının satış ve kiralama ihalelerinde "noterce tasdik edilmiş imza sirküleri" talep edilmeyecek.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, TSE'nin merkez ve taşra teşkilatındaki taşınırlarının satışı ile taşınmazlarının satış ve kiralama ihalelerinde talep edilen belgelere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, ihaleye katılacak özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınan sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname yeterli olacak.

Daha önceki uygulamada talep edilen "tasdik edilmiş imza sirküleri" şartı kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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