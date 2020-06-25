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TSE ile TGDF arasında Kovid-19 sonrası güvenli üretime ilişkin iş birliği

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası güvenli üretim belgelendirme ve standardizasyon konularında iş birliğine gidildi.

TSE ile TGDF arasında Kovid-19 sonrası güvenli üretime ilişkin iş birliği
25.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:29

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası güvenli üretim belgelendirme ve standardizasyon konularında iş birliğine gidildi.

Söz konusu iş birliğine ilişkin protokolün imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TSE Başkanı Adem Şahin, yaptığı konuşmada, dünyada son 6 aydır daha önce yaşanılmayan bir durumla karşı karşıya bulunulduğunu belirterek, Kovid-19 salgınının hayatın hemen her alanında bütün değerlerin gözden geçirilmesine yol açtığını söyledi.

Salgının, hijyen ve sanitasyon ile sağlıklı üretim ve yaşam meselesinin toplumun gündeminde yer almasına sebep olduğunu anlatan Şahin, TSE'nin bu alanda daha önce yayımladığı standartlarla bu tür durumlara karşı bir model hazırladığını dile getirdi.

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla TSE olarak Kovid-19 ile mücadele döneminde sanayide güvenli üretimin sürdürülebilir biçimde devam etmesi için çalışma yaptıklarına işaret ederek, gıda ve gıda dışı sektörlere yönelik bir kılavuz yayımladıklarını ve buna ilişkin belgelendirme modelini oluşturduklarını anımsattı.

Tarım ve gıda konularının önemine de değinen Şahin, bu konularda kendi kendine yeterliliğin yanı sıra gıda güvenliğinin de önemli bir konuma ulaştığına dikkati çekti.

Şahin, TGDF ile imzalanacak protokolün sadece güvenli üretim anlamında iş birliği olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Bizim buradaki temel yaklaşımımız, dünyanın bütün uluslararası standart kurumunun tam üyesiyiz. Bu standartların belirlendiği yerlere sanayicilerimizi götürmek, o masalarda etkin olmak istiyoruz." dedi.

Sanayicilerin eksik olduğunu düşündüğü standartları da en kısa sürede gerçekleştirmeye aday olduklarını ifade eden Şahin, protokolün hayırlı olmasını diledi.

"Protokol sayesinde kaliteli altyapımızı dünyada birinci yapacağız"

TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz da geleceği güvenceye alacak sağlıklı, güçlü ve zeki bir neslin kaliteli ve güvenilir gıdaya erişimle mümkün olduğunu söyledi.

Çocukların tükettiği gıdaları güvence altına almak ve kaliteli beslenmelerine katkıda bulunmak için dünya çapında kabul görmüş standartlar çerçevesinde üretim yaptıklarını belirten Kopuz, bu konuda en büyük dayanak ve başvuru kaynaklarının TSE olduğunu kaydetti.

Kopuz, dünyayı tehdidi altına alan Kovid-19 salgınının toplumu gıdanın güvenililirliği konusunda daha fazla sorgulamaya ittiğini belirterek, halkın salgın döneminde hassas ve bilinçli davranarak ambalajlı gıdalara yöneldiğini ifade etti.

Ambalajlı gıdaların insan sağlığına zararlı olacak mikroplardan uzak ve dayanıklı olduğunu dile getiren Kopuz, bunların güvenilirliğin ve kalitenin sembolü olduğunu söyledi.

Kopuz, salgından önceki dönemde de gıda güvenliği konusunda hassas davrandıklarını kaydederek, bu süreçte ayakta kalan tek sektör olduklarına işaret etti.

Gıda kalitesi ve güvenilirliği konusunda dünya lideri konumuna gelmeyi amaçladıklarını anlatan Kopuz, "Bütün işletmelerimizin üst düzey kaliteye ulaştığının garantilenmesi, bu durumun belgelenmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu yolda TSE ile birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kopuz, federasyon olarak gelecekte gıda kalite ve güvenilirlik konusunda yapacakları iyileştirmelerde TSE ile hareket edeceklerini belirterek, protokol çerçevesinde atılacak adımlar sayesinde kaliteli altyapılarını dünyada birinci sıraya yerleştireceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından TSE'nin belgelendirme faaliyetlerinden sorumlu uzmanları, çalışmalara ilişkin bilgi verdiler, katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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