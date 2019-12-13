TSE ile Düziçi Belediyesi asansör protokolü imzaladı
Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Adana Belgelendirme Müdürlüğü arasında asansörlerin periyodik kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmesi çerçevesinde protokol imzalandı.
Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Adana Belgelendirme Müdürlüğü arasında asansörlerin periyodik kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmesi çerçevesinde protokol imzalandı.
Söz konusu protokol çerçevesinde Düziçi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan asansör muayeneleri TSE Adana Belgelendirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. - OSMANİYE