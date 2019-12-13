TSE ile Düziçi Belediyesi asansör protokolü imzaladı
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TSE ile Düziçi Belediyesi asansör protokolü imzaladı

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Adana Belgelendirme Müdürlüğü arasında asansörlerin periyodik kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmesi çerçevesinde protokol imzalandı.

13.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:16
TSE ile Düziçi Belediyesi asansör protokolü imzaladı

Osmaniye'nin Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Belgelendirme Müdürlüğü arasında asansörlerin periyodik kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmesi çerçevesinde protokol imzalandı.


Söz konusu protokol çerçevesinde Düziçi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan asansör muayeneleri TSE Adana Belgelendirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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