TSE ile Cibuti Standart ve Kalite Kuruluşu arasında mutabakat zaptı imzalandı
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TSE ile Cibuti Standart ve Kalite Kuruluşu arasında mutabakat zaptı imzalandı

TSE ile Cibuti Standart ve Kalite Kuruluşu arasında mutabakat zaptı imzalandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Cibuti Standart ve Kalite Kuruluşu (DASQ) arasında standardizasyon alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzalandı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Cibuti Standart ve Kalite Kuruluşu (DASQ) arasında standardizasyon alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzalandı.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Cibuti Turizm ve Ticaret Bakanı Muhammed Varsama Dirieh ile TSE Başkanı Adem Şahin'in katılımıyla Enstitünün ev sahipliğinde imza töreni gerçekleştirildi.

Büyükdede, törendeki konuşmasında, mutabakat zaptı ile standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında iş birliğinin çerçevesinin çizildiğini, Cibuti'de kalite altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Zaptın, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü gibi uluslararası standart kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında iki ülkenin birbirini desteklemesine temel oluşturacağını belirten Büyükdede, şunları kaydetti:

"Bu dostluğu karşılıklı ziyaretlerle, somut projelerle ve iş birlikleriyle daha görünür kılmak arzusundayız. Kovid-19 salgını nedeniyle duraksayan üst düzeyli ziyaretlerin tekrar başlamasıyla ilişkilerimizin yeniden ivme kazanacağına inanıyoruz. Türkiye ve Cibuti arasındaki ticaret hacmi son 3 yılda 3 katına çıkarak 320 milyon dolar seviyesine geldi. Son dönemde ticaret hacmimizde yaşanan bu artıştan büyük memnuniyet duyuyor, bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Türk iş adamlarının Cibuti'ye ilgisinin her geçen gün arttığı görülüyor. Özellikle sanayi ve teknoloji alanı da dahil yeni iş ortaklıklarının kurulmasını diliyoruz."

"TSE'nin enstitümüze desteklerini sunacağını ümit ediyoruz"

Dirieh de anlaşmayı yapmak istemelerinin iki nedeni olduğunu ifade ederek "Birincisi dostluk ve iş birliği içerisinde ülkelerimizin yıllardır devam eden ilişkileri, ikincisi ise TSE'nin 1954'te kurulan ve uluslararası arenada aktif üye olan bir kuruluş olması, farklı alanlarda yetkilerinin bulunması ve kalite altyapısından başlayarak sertifikalar, testler, eğitimler veriyor olması." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmayla TSE'nin kendi enstitülerine desteklerini sunacağını ümit ettiklerini belirten Dirieh, "Eğitim, sertifikasyon gibi alanlarda desteklerini bekliyoruz. Birlikte çalışmaya hazırız. Arzumuz, ulusal bir kalite kurumu oluşturmak ve halkımız için üretim kalitesini korumak." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın kapsamı

Anlaşma kapsamında TSE ile DASQ birbirlerinin tecrübelerinden faydalanacak.

Taraflar Türk-Cibuti Ortak Komisyonu temelinde standardizasyon alanında iş birliğini güçlendirecek, uluslararası ve bölgesel standardizasyon ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetleri, operasyonları ve çalışma programları hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

TSE, DASQ uzmanlarının kapasitesini geliştirmek için eğitim programları düzenleyecek, proje yönetimi danışmanlığını yapacak.

TSE ve DASQ, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) gibi ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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