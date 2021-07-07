TSE'den Ostim Teknik Üniversitesine "Güvenli Kampüs" belgesi
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TSE'den Ostim Teknik Üniversitesine "Güvenli Kampüs" belgesi

TSE'den Ostim Teknik Üniversitesine 'Güvenli Kampüs' belgesi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

OSTİM Teknik Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs" belgesini aldı.

OSTİM Teknik Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs" belgesini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TSE Başkanı Adem Şahin belgeyi OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Aydın'a takdim etti.???????

TSE denetimlerini geçen, kampüs içinde sağlıklı ve temiz ortamları geliştiren, hijyen koşullarını sağlayan, enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayan üniversite, "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs" belgesini almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Şahin "Güvenli Üretim", "Güvenli Hizmet", "Güvenli Okulum Temiz", "Güvenli Turizm", "Güvenli Kampüs" gibi belgelendirme modelleriyle hayatın her alanındaki sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Şahin, OSTİM Teknik Üniversitesinin de ilk mezunlarını bu dönem veriyor olmasını çok önemsediğini belirterek, "Üniversitenin emin adımlarla yoluna devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Murat Yülek de salgının ilk dönemlerinden itibaren aldıkları önlemler çerçevesinde "Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı"nı başarıyla tamamladıklarını vurgulayarak, TSE standartlarına uygun şekilde cuma günü üniversite mezuniyet töreninde veli ve öğrencilerle bir araya geleceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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