Tse'den Asat'a İki Yönetim Belgesi

Antalya Su ve Atıksu İdaresi'nin (ASAT), Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE), kazandığı iki yönetim belgesi düzenlenen törenle verildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bu belgeler Antalya'yı her sahada birinci yapma hedefimizin belgeleridir" dedi.



ASAT Genel Müdürlüğü, TSE'nin verdiği iki yönetim belgesini hak kazandı. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 versiyonuna geçmeye hak kazanan Akdeniz bölgesindeki ilk kurum olan ASAT, aynı zamanda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2015 versiyonuna geçmeye hak kazanan Türkiye'deki ilk kamu kurumu unvanını da elde etti. ASAT'ın kazandığı İki belge için ASAT Genel Müdürlüğü'nde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahattin Korkmaz'ın katıldığı sertifika töreni düzenlendi.



"Bu belgeler Antalya'yı her sahada birinci yapma hedefimizin belgeleridir"



ASAT'ın belediyenin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, verilen belgenin Antalya'da suyun kalitesini gösterdiğini ifade ederek, verilen belgelerin gurur vesilesi olduğuna dikkat çekti. Türel, "Her dönemde kalite belgesi için çabala verdim. Bu meseleyi önemsiyorum. Yine bir ilke sahip olmak benim için onur vesilesi. Bu başarı senelerin titiz çalışmasının ürünüdür. Kalite belgelerini temini hususunda özel kuruluşlarda bu hizmeti vermektedir. Ancak hep TSE ile çalışmamız gerektiğini düşünmüşümdür. Bizim yerli ve milli duruşumuz geçmişe dayanır. Bundan da çok memnunuz. Bu belgeler Antalya'yı her sahada birinci yapma hedefimizin belgeleridir" diye konuştu.



"Kaliteli hizmetin ucuz verildiğinin adresi ASAT'tır"



Antalya'nın suyu en ucuz kullanan bir kaç şehirden bir tanesi olduğunu dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ASAT'ın kaliteli hizmetin ucuz verildiğinin adresi olduğuna dikkat çekti. Türel, "Türkiye'de kalite pahalıdır denir ama bunu söyleyenler dönüp Antalya'ya baksınlar. Kaliteli hizmetin ucuz verildiğinin adresi ASAT'tır. Antalya denizi kirli atıksu bırakmayan ve denizin temizliğine göz bebeği bakan bir şehirdir. Arıtılmayan su, denize bırakılmıyor. Bunun teyidi de mavi bayrak sayımızdır. Dünyanın en fazla mavi bayrağı Antalya'dadır. Herkes güvenle musluktan suyunu içebilir. 2004 öncesi iki damla yağmurla göle dönen caddeleri artık sadece filmlerde hatırlıyorum. Şükürler olsun bu durum tarihin tozlu yaprakları arasında kaldı. Akseki'nin 30 yıllık su sorununu çözdük. Kayyım danışmanı olduğumuz Şırnak'ın su sorununu da ASAT çözdü. 100 senelik içme suyu sorununu çözdük. ASAT Antalya'nın sınırlarını aşan hizmetleri yerine getiriyor" dedi.



"Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum"



Kalite yönetim sisteminin dünyada kabul görmüş bir felsefeye dayandığını söyleyen TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz ise, TSE'den belge almanın çok ciddi tanınmış ve uluslararası alanda belge almış anlamını taşındığını belirtti. Korkmaz, "Söz konusu iki belgeyi yenileyen ilk kamu kurumu arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e iki yönetim belgesini verdi. - ANTALYA