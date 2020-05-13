TSE, çok kullanımlı bez maskenin standartlarını belirledi
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TSE, çok kullanımlı bez maskenin standartlarını belirledi

Türkiye Standardları Enstitüsü (TSE), cerrahi maskeye (kullan-at) alternatif olarak çok kullanımlı bez maske standartlarını belirledi.

TSE, çok kullanımlı bez maskenin standartlarını belirledi
13.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:16

Türkiye Standardları Enstitüsü (TSE), cerrahi maskeye (kullan-at) alternatif olarak çok kullanımlı bez maske standartlarını belirledi. Belirlenen standartta, salgına karşı korumada kullanılan hijyenik bez maskelerin özellikleri, üretimi, temizleme, tasarım, yıkama, kurutma ve bağlantısının nasıl olacağı belirtildi.

Türkiye, korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken normalleşme sürecinde vatandaşların maske ihtiyacının karşılanması için yeni bir adım atıldı. Türkiye, bu alanda standartlar oluşturan dünyada üçüncü ülke oldu. Söz konusu standartta, salgına karşı korumada kullanılan hijyenik bez maskelerin özellikleri, üretimi, temizleme, tasarımı, yıkama, kurutma ve bağlantısının nasıl olacağı belirlendi. Standartlar, TSE'nin internet sitesine yüklenerek erişime açıldı.

Belirlenen standartlarla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, kullanılan yada kullanmaya alışkın olunan maskelerin tek kullanımlık olduğunu ve "Kontrollü sosyal hayat" ile birlikte de maskenin olmazsa olmaz bir kullanım aracı olduğunu dile getirdi.

Belirli yaş grupları için sokağa çıkma kısıtlaması sonlandırıldığında, okullar açıldığında ve normalleşmeler yaşandığında dışarı çıkan herkesin maske kullanacağını aktaran Şahin, bazı il ve ilçelerde maskesiz sokağa çıkmanın da yasaklandığını hatırlatarak, "Bizim mutlaka çok kullanımlı, yıkanabilir başka bir maske üretmemiz icap ediyordu. İspanya ve Fransa'nın Nisan ayı içerisinde 'bez maske' dediğimiz bu yıkanabilir maskelerle ilgili kriter çalışmaları oldu. Türkiye olarak dünyada bez maske kriterini belirleyen üçüncü ülke konumundayız" dedi.

Tekstil sektöründe maskede aranabilecek özellikleri taşıyabilecek ürünleri üreten sanayicileri, bilimsel manada aranılan şartları sağlayabilecek bilgi noktasında TÜBİTAK ile, testlerin yapılabilmesi noktasında laboratuvarlarla ve bu noktada olabilecek her tarafı bir araya getirdiklerini ifade eden Şahin, Türk Standartları Enstitüsü'nün standart hazırlama ve kriter belirleme konusunda yetkili tek milli kuruluş olduğunu belirterek, maske standartları belirleme noktasında, kullan-at maskelerin özelliklerine sahip bir maske üretmeleri gerektiğini belirlediklerini kaydetti.

"KULLANIM RAHATLIĞI VE KORUYUCU OLMASI ÖN PLANDA"

Bez maskenin standartlarını belirlerken nelere dikkat ettiklerinden bahseden Şahin, "Bu ürünün, dikişleriyle, halkalarıyla eksiksiz olarak görsel herhangi bir arızası olmamalı. Üzerinde zımba, klips vs. gibi kullanım zorluğu çıkaracak bir aparatı olmamalı. Kullanılan malzeme doğrudan ciltle temas edeceği için vücuda zarar verici kimyasallar taşımamalı. Bakteri geçirgenliği konusunda hassasiyeti olmalı. Nefes alabilme noktasında nefes alabilirliğe uygun olmalı. Temizlikten sonra üzerinde mikrobiyal bir yük kalmamalı ve yıkanabilmeli" ifadelerini kullandı.

"UYGUNLUK DERECESİ KONTROL EDİLECEK"

TSE tarafından belirlenen standartları sağlayacak kumaşın doğal veya sentetik liften üretilmiş triko, kumaş veya bez, örme gibi tekstil teknolojisinin dokuma anlamında bütün özelliklerini taşıyan bir kumaş olduğunu kaydeden Şahin, "Bu maskeyi üreten üretici bunu belgelendirmek zorunda, belgelendirmek için bize geldiğinde biz kontrol edeceğiz. Belirlediğimiz teknik standartlara uyuyor mu ? Laboratuvar ortamında gerekli deneyler yapıldıktan sonra uyuyorsa, 'TSE Standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Bu şekilde pazara sürülebilir' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

"PİYASA TAKİBİ YAPILACAK"

Üretici tarafından üretilen maskenin ambalajının üzerinde bulunacak TSEK, M-90, S/M/L (Boy kodu), yıkama sayısı (5x, 10x) uygunluk işaretlerinin TSE olarak takipçisi olacaklarını bildiren Şahin, "Alacağımız numunelerle kontrol deneyleri yapacağız. Belgelendirmesi olmadığı halde markamızı kullanan firmalar var mı buna bakacağız. Ama bu işlemleri yaparken de etkin bir piyasa gözetimi işleyecek. Etkin piyasa gözetimini de Ticaret Bakanlığı ile birlikte yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

(Mevlüt Hasgül - Erdinç Türkcan - Gazi Taş/İHA)

Kaynak: İHA

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