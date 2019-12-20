: TSE Başkanı Şahin: "Standartlara yön veren ülkeler arasında yer almak için rekabet içindeyiz"

20.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:53

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Biz de ülke olarak dünyanın hemen hemen bizim üye olabileceğimiz, kurucusu olabileceğimiz ve etkin olarak rol alabileceğimiz bütün uluslararası organizasyonların içerisinde asıl üye durumundayız ve o masalarda standartlara yön veren ülkeler arasında yer almak için de rekabet içindeyiz." dedi.

Şahin, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi, Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü ve spor merkezine "Kalite ve Yönetim Sistemi ve Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistem Belgesi" verilmesi için düzenlenen törene katılarak bir konuşma yaptı.

Şahin, Gaziantep Üniversitesinin bu yıl dünyanın en önemli referans değerlendirme kuruluşları arasında yer alan Times Higher Education'ın yaptığı sıralamaya giren ilk 30 Türk üniversitesinden biri olduğunu ve 14. sırada temsil edildiğini belirtti.

TSE'nin Türkiye'de geçmişi eski, köklü kamu kurumlarından biri olduğunu anımsatan Şahin, standardizasyon, uygunluk belgelendirme, test ve analiz sektöründe ülkenin önemli okullarından da biri olduklarını ifade etti.

Standart hazırlama komitelerinde görev alan üniversite mensuplarının ve teknik birikimi bulunan hocaların en önemli paydaşları olduğunu dile getiren Şahin, şunları ifade etti:

"Türkiye'de AB standardı olarak kabul ettiğimiz standartlar, Türk standartlarının kendi ulusal kriterleri, Türk standardı diyebileceğimiz standartlar, sentez standartlar, revize standartlar, yani standart ailesinde yaklaşık 36 bin standart varsa bu 36 bin standardın belki en az yüzde 50'sine Türk bilim hayatında, iş hayatında yer alan insanlar bir şekilde dokunmuş, katkıda bulunmuşlardır. Tabi üniversitelerimizin burada önemli bir rol alması bizim açımızdan önemli bir konu. Çünkü gelişmiş ülkelerle standartları hazırlama ve standartlara uyum arasında doğru bir ilişki var."

"Eğer gelişmiş bir ülke olmak istiyorsanız dünyanın kabul ettiği ortak standartların hazırlandığı atölyelerde, masalarda etkin bir şekilde bulunuyor ve katkı sağlıyor olmanız lazım, haberdar olmanız lazım" diyen Şahin şöyle devam etti:

"Ve tabiri caiz ise o standartlara yön veriyor olmanız lazım. Çünkü standart aynı zamanda bilinen üretim yöntemlerinin uygulanan teknolojinini de kodları aynı zamanda. Biz de ülke olarak dünyanın hemen hemen bizim üye olabileceğimiz, kurucusu olabileceğimiz ve etkin olarak rol alabileceğimiz bütün uluslararası organizasyonların içerisinde asıl üye durumundayız ve o masalarda standartlara yön veren ülkeler arasında yer almak için de rekabet içindeyiz."

Şahin, üniversitelerin standartların hazırlandığı mutfaklarda olmak dışında kamuoyunu bundan haberdar etmek ve iş dünyası ile çalışan arasında bu bilginin taşınmasına köprü olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim dışımızda gelişmiş ülkelerin çoğunda standart teşkilatları ile üniversiteler arasında çok ciddi bir ilişki var. Bu ilişki lisans ve sertifika programları seviyesinde veya yüksek lisans seviyesinde kalite ve standart konularının ele alındığı özel programların açılması noktasına da gelmekte ve kıta Avrupasında bu oldukça yaygın. Dolayısıyla bizim de eğitim anlamında ve bu programların geliştirilmesi anlamında üniversitelerle olan diyaloğumuz, işbirliğimiz devam ediyor. Özellikle sürekli eğitim merkezlerinin kalite ve kaliteye dayalı yapacakları eğitimlerde standart ve standarta dayalı yapacakları eğitimlerde biz iyi bir eğitimci veya bu konuda işbirliği yapılacak önemli kuruluşlardan bir tanesiyiz."

Vali Davut Gül ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün de birer açılış konuşması yapmasının ardından üniversiteye bağlı 4 birimin yetkilileri, "Kalite ve Yönetim Sistemi ve Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistem Belgesi"ni Vali Gül, Rektör Ali Gür ile TSE Başkanı Adem Şahin'in elinden aldı.

Kaynak: AA

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