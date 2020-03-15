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TSE Başkanı Şahin'den 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

15.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:56
TSE Başkanı Şahin'den 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.


TSE Başkanı Şahin mesajında, "Dünya üzerinde son yaşananlar küreselleşmenin geldiği noktayı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan korona virüsü neredeyse bütün ülkeleri etkilerken, petrol fiyatlarını, döviz ve altın kurlarını, borsaları, devletlerin ve insanların sosyal ve ekonomik davranışlarını hep birlikte etkiliyor. Tüketim davranışlarımız bir dalga şeklinde değişebiliyor. Bu çerçevede 15 Mart 2020 Dünya Tüketiciler Günü, dış faktörlerin davranışlara olan etkileri açısından tüketiciler için bu yıl başka bir boyutta algılanabilecektir. Ülkemizde 1985 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Dünya Tüketiciler Günü, bütün dünyada tüketici haklarının daha ileriye götürülmesi, bu haklara saygı gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulamalara karşı tüketicilerin bilinçlendirilmesi için önemli bir fırsattır. Bu günün hem Türkiye hem de Türk Standardları Enstitüsü açısından farklı bir önemi bulunmaktadır. Tüm dünyada her yıl 14 Ekim'de kutlanan 'Dünya Standartlar Günü' 1968 yılında dönemin TSE Başkanı Sayın Faruk Sünter'in teklifi ile gündeme gelmiştir. 1968-1970 döneminde Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Başkanlığı da yapmış olan Sünter, standardizasyon anlayışının daha geniş kitlelere yayılması için her yıl 14 Ekim'in Dünya Standardlar Günü olarak kutlanmasını teklif etmiştir. Bu teklif, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından da desteklenmiş ve 1969 yılında yapılan ISO Genel Kurulunda üye tüm ülkelerin de onayı ile kabul edilmiştir. Günümüzde yaşamın her alanında kullanılan standartlar, insan mutluluğunu temel alan, toplumsal refahın yükseltilmesini hedefleyen çabaların ve arayışların bir sonucudur. Bugün dünyanın ticarette, ulaşımda, hizmette yani bütün yaşam alanlarında konuştuğu ortak dil olan, insanları ve ülkeleri birbirine bağlayan standartlar, üretim sürecinin ayrılmaz parçası; uluslararası alanda etkin konuma ulaşmanın, verimliliği artırmanın, ürün kalitesini yükseltmenin temel ögesi durumuna gelmiştir" ifadelerine yer verdi.


Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Türk Standardları Enstitüsünün temel görevlerinden biri tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaktır. Enstitü bir yandan standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmekte, diğer yandan da belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır. TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır. Enstitümüz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimizin beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla tüm hizmetlerini mevzuat hükümleri ve akreditasyon gerekleri çerçevesinde ulusal/uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun olarak tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda güven ve kalite ekseninde daha hızlı gerçekleştirilmeyi hedeflemektedir."


Şahin, enstitünün gerek vatandaşlarla, gerek paydaşlarla, gerekse hizmet alan firmalarla etkili, hızlı bir iletişim ağı oluşturabilmesi ve süreçlerle ilgili öneri/soru/sorunların en kısa sürede cevaplandırılabilmesi adına müşterilerin kullanımına


açık bir bilgilendirme merkezi kurulduğunu da kaydetti. Şahin, ayrıca TSE belgesi taşıyan bir ürün ya da hizmetle ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketicilerin 444 0 873 numaralı telefondan TSE'ye ulaşmalarının mümkün olduğunu hatırlattı. Şahin, "Enstitü olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hizmet şemsiyesi altında 'yüksek kalite tek standardımız' şiarıyla hizmetlerimizi sürdüreceğimizi vurgulamak istiyorum. Enstitümüz, bir yandan standartlara uygun üretimlerin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmaları, bir yandan da dünya standartlarını belirleyen ülkeler arasında yer almanın mücadelesini vermektedir. Dünya Standartlar Günü'nün konuya duyarlılığı artırmak için iyi bir vesile olduğu inancıyla standartları belirleme aşamasında katkı sağlayabilecek herkesi Türk Standardları Enstitüsü rehberliğinde çalışmaya davet ediyor, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü ve Tüketiciyi Koruma Haftası'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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