TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: - "Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır"
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TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: - "Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır"

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Ekonomi

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: "Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır" Kocaeli'de düzenlenen "Standardizasyon Semineri"nde konuşan Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin:

"Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır"

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen "Standardizasyon Semineri"nde konuşan Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "TSE olarak standart hazırlama faaliyetlerine katılımın artırılması ve kullanımının teşvik edilmesindeki nihai hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır" dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütülen Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi kapsamında, Kocaeli'de seminer düzenlendi. Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen "Standardizasyon Semineri"ne Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in yanı sıra, protokol üyeleri, sanayi ve ticaret odaları yöneticileri ve davetliler katıldı.

"TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengelemektedir"

Seminerin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Adem Şahin, TSE'nin önemli bir kurum olduğuna ve önemine dikkat çekerek, "TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengelemektedir. Güncel ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla ürün ve hizmet şartlarının belirlenmesinde TSE, ekonomi için stratejik öneme haiz milli ve köklü bir kurumdur. Enstitümüz; 1956 yılından beri Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nda ülkemizi temsil etmekte, paydaşlarımızın bu kuruluşlardaki çalışmalarda yer almasında köprü görevini üstlenmektedir. TSE, 2012 yılından beri de ülkemiz adına Avrupa Standardizasyon Kuruluşları olan Avrupa Standardizasyon Komitesi ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi'nin tam üyesidir. TSE, bahsettiğim uluslararası kuruluşlara üyeliği gereği standardizasyon faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde şeffaf biçimde yürütmektedir" dedi.

"Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır"

"TSE olarak bizler, tüm paydaşlarımızın standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara görüşlerinin yansıması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Şahin, "Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde standartlara katkı sunabilecek tüm paydaşlar bir araya geliyor, Ülkemizin ortak görüşünü oluşturmaya çalışıyoruz. Ayna komitelerin oluşturduğu uzlaşılmış kararları uluslararası standart teşkilatlarına ülke görüşümüz olarak iletiyoruz. Sanayicilerimizin, üniversitelerimizin ve tüketici birliklerimizin Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde bulunması ve katkı vermesi durumunda standartların daha kapsayıcı olarak hazırlanacağına inanıyoruz. TSE olarak standart hazırlama faaliyetlerine katılımın artırılması ve kullanımının teşvik edilmesindeki nihai hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır" diye konuştu.

"Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır"

Seminerde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, dünyada standartların değiştiğini ve Türkiye'nin standartların belirlenmesinde önemli rol oynaması gerektiğini ifade ederek, "Belki de eskiden iki kişinin konuştuğu, daha sonra kalabalık insanların konuştuğu dünyada oluşturmaya çalıştığımız standartlar, şimdi bambaşka bir interaktif dünyanın standartlarını oluşturmak istiyor. Dolayısın burada bu olup biteni anlıyorsanız, buna dair standart geliştirebiliyorsanız geleceğin dünyasında olacaksınız. O dünyaya yön verererek var olacaksınız. Ama onu yapamazsanız başkaları o dünyaya yön verecek" şeklinde konuştu.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından seminerin ilk oturumu sonlandı. Gün boyunca devam edecek olan seminerde, standardizasyonunun dünyadaki ve Türkiye'deki yeri başta olmak üzere birçok konu ele alınacak.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: - 'Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır'
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: - 'Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır'
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: - 'Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır'
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: - 'Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: - "Hedefimiz standartların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılmasıdır" - Haberler Ekonomi
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