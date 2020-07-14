TSE Başkanı Adem Şahin'den 15 Temmuz mesajı
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TSE Başkanı Adem Şahin'den 15 Temmuz mesajı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 15 Temmuz mesajı yayımladı.

TSE Başkanı Adem Şahin'den 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 21:16 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:48

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 15 Temmuz mesajı yayımladı.

TSE Başkanı Şahin'in yayımladığı mesajında, "Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin, demokratik yollarla seçilmiş meşru hükümeti silah zoruyla devirmek, ülkemizi işgal etmek, anayasal düzeni yıkmak, temel hak ve özgürlüklerimizi ortadan kaldırmak amacıyla 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirmek istediği darbe girişimi, milletimiz ve demokrasiyi savunan güvenlik güçlerimizin kahramanca savunması ile bertaraf edilmiştir. Karanlık planın, istismar ve takiyye fanusuna saklanmış hain terör örgütü üyelerinin 15 Temmuz kalkışması, Türkiye'yi yıkma teşebbüsüdür. Saldırı ve kötü senaryoların ise en vahşisidir. Girdiği asker kamuflajı ile istiklalimize göz diken, varlığımıza diş bileyen, birliğimize, bütünlüğümüze, beraberliğimize, milli iradeye karşı gelen hainlerin emelleri; vatanımız, bayrağımız, geleceğimiz ve özgürlüğümüz uğruna ölüme meydan okuyarak tankın önüne sere serpe yatan milletimizin kahraman evlatları tarafından boşa çıkarılmıştır. Darbe girişimi gecesi kurumlarımız ise kaba kuvvete teslim olmayacaklarını kanıtlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Mesajın devamında şunlar kaydedildi: "Milletimiz de; demokrasisine, hukuk devletine kasteden hain ve alçakça saldırıyı bastırarak; gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini beyan etmiştir. Darbe heveslilerine karşı konulan milli direnişle, gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekilmiştir. Böyle bir milletin mensubu olmak bizim için büyük bir gurur vesilesidir. Bizler TSE ailesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini ve demokrasimizi koruma kararlılığımızı yinelerken, daima milletimizin emrinde, devletimizin yanında olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Bu duygularla şanlı tarihimizin sayfalarına 15 Temmuz destanını ekleyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Milletimizin de Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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