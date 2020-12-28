TSE Başkanı Adem Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TSE Başkanı Adem Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:34
TSE Başkanı Adem Şahin, AA'nın

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafını tercih eden Şahin, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Şahin'in haber kategorisindeki tercihi ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Furkan Palalı Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TSE Başkanı Adem Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:36:45. #1.15#
title