TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti
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TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti

11.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:57
TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 9 firmanın sözleşmelerini feshetti.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 9 firmanın sözleşmelerini feshetti. Bu firmaların "Hizmet Yeterlilik Belgeleri" de iptal oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TSE, firmanın kendi isteği, üretim yeri değişikliği, talimata aykırılık ve yıllık vizelerin yaptırılmaması gibi nedenlerle 9 firmanın sözleşmelerini feshetti.

Söz konusu firmaların "Hizmet Yeterlilik Belgeleri" de iptal oldu. Bu firmalar, "Hizmet Yeterlilik Belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksi davranış durumunda haksız rekabet ve haksız belge hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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